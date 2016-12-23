Международный аэропорт «Ош» работает в штатном режиме

Аэропорт принимает и отправляет все рейсы по расписанию.

Напомним, город Ош 23 декабря окутал густой туман, и аэропорт был закрыт по метеоусловиям ранним утром.

Уважаемые пассажиры!

Просим вас звонить в справочную аэропорта «Ош» по номеру 0(3222)90101 и уточнять рейсы.

Приносим свои извинения и просим отнестись к сложившейся ситуации с пониманием.