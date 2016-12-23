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Международный аэропорт «Ош» работает в штатном режиме
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Международный аэропорт «Ош» работает в штатном режиме

23/12/16 16:02

Аэропорт принимает и отправляет все рейсы по расписанию.

 

Напомним, город Ош 23 декабря окутал густой туман, и аэропорт был закрыт по метеоусловиям ранним утром.

 

Уважаемые пассажиры!

 

Просим вас звонить в справочную аэропорта «Ош» по номеру 0(3222)90101 и уточнять рейсы.

 

Приносим свои извинения и просим отнестись к сложившейся ситуации с пониманием.

 

URL: http://www.24.kg/biznes_info/42241/

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