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Мобильное телевидение О!TV в новой линейке тарифов «Переходи на О!»
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Мобильное телевидение О!TV в новой линейке тарифов «Переходи на О!»

23/12/16 16:51

Мобильный оператор О! информирует о запуске обновленной линейки тарифных планов «Переходи на О!». Так, в рамках нового предложения предусмотрено все необходимое для современного пользователя смартфона – безлимитный мобильный Интернет, бесплатные звонки и SMS как внутри сети О!, так и на номера других мобильных операторов страны, а также возможность просмотра любимых телепередач на 130 телеканалах.

 

«Мы рады открыть нашим абонентам доступ к мобильному телевидению О!TV. Теперь чтобы смотреть качественный телевизионный контент, нет необходимости проводить время дома. Благодаря новой линейке тарифов «Переходи на О!» у вас под рукой не только безлимитный Интернет и бесплатные минуты разговоров, но и любимые каналы в любое время и в любом месте, где есть Интернет. Всего за пару кликов каждый может авторизоваться на сайте услуги или скачать приложение в App Store или Google Play и получить доступ к десяткам телевизионных каналов, фильмов и сериалов в высоком качестве. Вы не пропустите ни одной интересной телепрограммы!» – отметил коммерческий директор компании Максим Сидоренко.

 

Интернет-трафик в сети О!, который используется при просмотре ТВ-каналов, не тарифицируется. Для просмотра ТВ-каналов абоненту необходимо скачать приложение O!TV в  Play Market и App Store.

 

Подробная информация о новых тарифах линейки «Переходи на О!» - на сайте www.o.kg, а также по телефонам 751 и 0705 700 700 (для абонентов других операторов).

 

Мобильный оператор О! – сеть для твоего смартфона!

 

URL: http://www.24.kg/biznes_info/42250/

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