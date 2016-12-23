В Восточном университете состоялась конференция с применением современных коммуникационных технологий

В Восточном университете 23 декабря прошла международная студенческая конференция «Междисциплинарное образование через призму мультикультуризма». Работа конференции велась по секциям на 5 языках - кыргызском, русском, английском, арабском и турецком.

Всего в конференции участвовали 145 человек из вузов Кыргызстана (Восточный университет имени Махмуда Кашгари-Барскани, КГЮА, МУК, Международный университет «Ата-Тюрк Ала-Тоо», АУЦА, КТУ «Манас», МУЦА, Академия ОБСЕ, АГУПКР, КНУ имени Ж.Баласагына, БГУ имени К.Карасаева). А также благодаря использованию современных методов коммуникационных технологий дистанционно в конференции участвовали студенты из Турции, США, Армении, Азербайджана и Индии. Подобная технология была применена в Восточном университете впервые. Иностранные студенты поделились опытом в обучении, проведении исследований и рассказали о возможностях стажировки или практики для студентов из Кыргызской Республики.

Посредством видеоконференции участников приветствовал ректор Римской школы бизнеса господин Антонио Регусса (Италия).

Цели конференции - создание площадки для диалога культур и обмена опытом в таких сферах, как образование, наука и исследования по различным направлениям. Основные темы докладов - образование, социальные вопросы, применение зарубежного образовательного опыта в Кыргызстане.

По итогам конференции всем участникам были выданы именные сертификаты, а авторы лучших работ получили награды.

Восточный университет имени М.Кашгари-Барскани: г.Бишкек, ул.Ибраева, 6а. Телефоны: 0(312)33 73 81, 0(312)33 73 69, www.chygysh.kg.