Кыргызстанцы прошли в финал конкурса «Мобильный кубок Евразии»

Проекты авторов новых digital-решений Kamp, Donate.Asia.org и CharbaKG жюри международного конкурса инноваций отобрало из сотен поданных работ со всей Евразии. Всего в финале конкурса, который состоится в январе 2017 г . в Ереване, будут бороться за победу 24 проекта авторов из Украины, Таджикистана, России, Кыргызстана, Казахстана, Грузии и Армении.

Евразийский этап международного конкурса Mobile Challenge проводится второй год подряд, его главная цель – развивать предпринимательство путем поддержки молодых стартаперов и способствовать появлению новых digital-решений. Победители конкурса получат за 1-е, 2-е и 3-е места $20 тысяч, $15 тысяч и $10 тысяч и будут приглашены представлять Евразию на Всемирный мобильный конгресс (World Mobile Congress). Мероприятие пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта 2017 г .

Галина Кучерявая, руководитель юридической службы ООО «Скай Мобайл»: «Профессионализм и стремление к качественным инновациям ребят из Кыргызстана уже оценили на конкурсе. В прошлом году наши соотечественники одержали безоговорочную победу на региональном этапе, а затем стали призерами международного в Барселоне. Мы горды за молодежь Кыргызстана и очень надеемся на победу. Проекты будут оцениваться экспертами IT-индустрии по таким критериям, как качество инноваций, актуальность для локального сообщества, масштабность и оригинальность. Все это есть в конкурсных проектах. Даже если они не займут призовые места, работы являются прекрасными примерами стартапов, которые, верим, внесут свой вклад в развитие предпринимательской среды, экономику страны».

В этом году на участие в конкурсе поступило более 1000 заявок, что на 76 процентов больше по сравнению с прошедшим годом. Судьи, изучив все проекты, выбрали по три команды, представляющие каждую из восьми стран-участниц. В итоге на региональном этапе Eurasia Mobile Challenge-2016 24 команды финалистов представят свои digital-идеи перед жюри, в состав которого входят международные и региональные digital-предприниматели из ведущих мировых организаций, глобальных инвесторов и руководителей высшего звена «Вымпелкома».

Eurasia Mobile Challenge проводится по инициативе флагманской команды Make your Mark группы «ВымпелКом Ltd.» - международной компании, специализирующейся в области коммуникаций и технологий. Конкурс ориентирован на молодых людей технических и гуманитарных специальностей, молодых предпринимателей и стартаперов, которые могут предложить концепцию или готовый прототип решения в digital, мобильных финансовых решений, big data, облачных и М2М-решений, а также приложений, направленных на решение социальных проблем.