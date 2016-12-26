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Горнолыжная база «Чункурчак» и Beeline открыли зимний сезон-2017
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Горнолыжная база «Чункурчак» и Beeline открыли зимний сезон-2017

26/12/16 14:41

Следуя традициям, телеком-оператор организовал грандиозный праздник для всех поклонников активного отдыха.

 

Официальное открытие горнолыжного комплекса состоялось 25 декабря 2016 г. Насыщенная программа развлечений для взрослых и детей гармонично дополнила долгожданные катания на лыжах, сноубордах и санках. Веселые игры, эстафеты, интересные конкурсы и викторины с многочисленными призами от партнеров мероприятия создали праздничную атмосферу и подарили новогоднее настроение всем участникам.

 

Открывая мероприятие, Галина Кучерявая, глава юридической службы ООО «Скай Мобайл», отметила: «Наша компания рада поддержать такое яркое и интересное мероприятие. Активный образ жизни, в том числе приверженность к спорту, постоянному самосовершенствованию, развитию – это то, что сотрудники Beeline действительно исповедуют. Уверена, что наши абоненты входят в категорию жизнерадостных, активных и позитивных людей. Поздравляю всех с наступающим праздником! Пусть Новый год будет лучше прежнего и принесет нам всем удачу».

 

 

Справка. Горнолыжная база «Чункурчак» – молодой, стремительно развивающийся горнолыжный комплекс, расположенный в живописном ущелье Чункурчак. База находится в 30 км от Бишкека. Комплекс располагает разнообразными трассами как для начинающих любителей, так и для уверенно катающихся спортсменов, а также широкими возможностями для поклонников фрирайда и скитура. База оснащена пятью кресельными подъемниками общей длиной более 4,5 км. Максимальная протяженность трасс составляет более 10 км, перепад высот – около 370 м. В комплексе работают высококвалифицированные инструкторы по горным лыжам и сноуборду.

 

 

URL: http://www.24.kg/biznes_info/42337/

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