Горнолыжная база «Чункурчак» и Beeline открыли зимний сезон-2017

Следуя традициям, телеком-оператор организовал грандиозный праздник для всех поклонников активного отдыха.

Официальное открытие горнолыжного комплекса состоялось 25 декабря 2016 г . Насыщенная программа развлечений для взрослых и детей гармонично дополнила долгожданные катания на лыжах, сноубордах и санках. Веселые игры, эстафеты, интересные конкурсы и викторины с многочисленными призами от партнеров мероприятия создали праздничную атмосферу и подарили новогоднее настроение всем участникам.

Открывая мероприятие, Галина Кучерявая, глава юридической службы ООО «Скай Мобайл», отметила: «Наша компания рада поддержать такое яркое и интересное мероприятие. Активный образ жизни, в том числе приверженность к спорту, постоянному самосовершенствованию, развитию – это то, что сотрудники Beeline действительно исповедуют. Уверена, что наши абоненты входят в категорию жизнерадостных, активных и позитивных людей. Поздравляю всех с наступающим праздником! Пусть Новый год будет лучше прежнего и принесет нам всем удачу».