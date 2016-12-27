В 2016 году операционная прибыль ОАО «Международный аэропорт «Манас» составит около 2 миллиардов сомов

Председатель правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Эмир Чукуев подводит итоги 2016 года.

О том, что сделано в уходящем году

В 2016 году Открытым акционерным обществом «Международный аэропорт «Манас» была проведена большая работа.

Одно из главных достижений - реконструкция международного аэропорта «Иссык-Куль». Теперь аэропорт может принимать воздушные суда круглосуточно и при осложненных погодных условиях. Отмечу, что подобные проекты осуществляются в течение полутора–двух лет, а мы в рамках подготовки ко II Всемирным играм кочевников завершили его за 5 месяцев!

Во-вторых, были проведены работы в Ошском аэропорту. Так, в рамках реализации проекта «Реконструкция международного аэропорта «Ош» для снятия ограничений по эксплуатации воздушных судов полностью реконструировано покрытие искусственной взлетно-посадочной полосы и отремонтировано покрытие рулежных дорожек.

Аэровокзальный комплекс (АВК) уже расширен на 900 квадратных метров, идет работа по увеличению площади АВК еще на 600 кв.м, реконструируется зал официальных делегаций.

Не осталась без внимания наша главная воздушная гавань - аэропорт «Манас», где ежегодно проводятся восстановительные работы на перроне и взлетно-посадочной полосе. Для увеличения пропускной способности аэровокзала в 2016 году начали расширять восточное крыло и продолжили реконструкцию западной пристройки АВК. Почти завершены проектные работы и их корректировка по полному обновлению систем вентиляции, кондиционирования и отопления зданий АВК «Манас». Впервые в республике в такого рода энергоемких предприятиях за счет грантовых средств ЕБРР провели энергоаудит предприятия, что позволит грамотно и эффективно распределять энергопотребление на всех существующих и планируемых объектах аэропорта.

Все эти мероприятия в первую очередь проводятся для создания в ближайшем будущем комфортных условий авиапассажирам и повышения качества обслуживания с учетом дальнейшего развития.

Замечу, что одним из приоритетов стратегии топ-менеджмента является оптимизация бизнес-процессов и расходов по службам, которые уже дали свои результаты по экономии финансовых средств начиная с 2013 года по сегодняшний день.

Так, наши предварительные финансовые показатели сами говорят за себя. Прибыль от операционной деятельности ОАО «МАМ» за 2016 год ориентировочно составит порядка 2 миллиардов сомов.

За пять лет в два раза увеличилось количество пассажиров. Если в 2011 году пассажиропоток ОАО «МАМ» составлял 1,5 миллиона человек, то последние 3 года мы обслуживаем более 3 миллионов пассажиров в год.

Совместно с нашим дочерним предприятием ЗАО «Компания Манас Менеджмент» в 2016 году удалось достичь роста объема обслуживания грузовых перевозок на 27 процентов за счет привлечения дополнительных и транзитных рейсов.

Все это говорит о росте производственной и финансовой деятельности не только ОАО «МАМ», но также и наших дочерних компаний, задействованных в обеспечении авиационных потребностей наших партнеров.

О финансовых средствах, за счет которых развивается инфраструктура аэропортов ОАО «МАМ» в условиях экономического кризиса

Развитие инфраструктуры аэропортов ОАО «МАМ» осуществляется за счет собственных средств и внешних заимствований.

Согласно плану инвестиций на 2016 год было запланировано проинвестировать в развитие аэропортов и на погашение японского кредита более 2 миллиардов сомов. Из них реализованы проекты на сумму более 700 миллионов сомов, 1 миллиард 100 миллионов сомов направлено на погашение японского кредита.

Собственных средств недостаточно для решения первоочередных задач и осуществляемых проектов, поэтому ОАО «МАМ» активно привлекает заемные средства финансово-кредитных учреждений. Сейчас внешними источниками финансирования являются заемные средства Российско-Кыргызского фонда развития.

Так, у Российско-Кыргызского фонда развития мы получили заем для реализации проекта «Второй этап реконструкции международного аэропорта «Иссык-Куль», также заключили кредитное соглашение по проекту «Второй этап реконструкции международного аэропорта «Манас».

Мы прилагаем все необходимые силы для достижения и сохранения финансовой стабильности предприятия. А это реальное привлечение пассажирских и грузовых авиакомпаний для сотрудничества, открытие новых направлений, увеличение доходов от не основной деятельности и многое др.

О предсказаниях возможного банкротства компании после вывода американской базы

Ранее в различных кругах звучали мнения о том, что после вывода американской военной базы предприятие может столкнуться с неимоверными трудностями, вплоть до полного банкротства. Но финансовые результаты предприятия говорят, что после вывода базы с 2014 года менеджменту и коллективу компании удалось не только сохранить его, но и выйти на соответствующий уровень и показать хороший результат.

Заработали ранее «спавшие» механизмы привлечения новых партнеров. Мы отошли от финансовой зависимости и получили экономическую модель «жить на свои заработанные средства» - за счет оптимизации финансовых расходов в подразделениях, при этом сохранили имеющиеся производственные процессы, только усовершенствовав их логистику. Остался весь спектр социальных выплат и услуг для всего коллектива согласно «Коллективному договору ОАО «МАМ», в 2015 году подняли заработную плату работников на 20 процентов, сохранились квартальные премии и т.д.

Хотелось бы отметить, что по результатам 2015 года ОАО «МАМ» было признано лучшим предприятием по соотношению прибыли к активам. И, как нам думается, в 2016 году мы займем также подобающее место в разрезе финансовых показателей среди предприятий Кыргызской Республики.