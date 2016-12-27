Эмир Чукуев: В 2017 году продолжится модернизация региональных аэропортов

Председатель правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Эмир Чукуев рассказал о важности восстановления и модернизации сети аэропортов Кыргызстана.

О модернизации аэропорта «Ош»

Пропускная способность ошского аэровокзала, построенного по проекту 60-х годов прошедшего столетия, была рассчитана только для обеспечения рейсов внутренних воздушных линий. При одновременной регистрации пассажиров двух-трех рейсов в аэровокзале были определенные неудобства и стесненные условия, а для организации линии по международным направлениям тем более требуются дополнительные площади для работы таможенных и пограничных служб.

В связи с этим в 2015 году начаты работы по расширению АВК аэропорта «Ош» со стороны перрона, которые сейчас успешно завершены. В 2016 году начато расширение в сторону привокзальной площади, что существенно расширит возможности аэровокзала по увеличению его пропускной способности. Проект планируем завершить в феврале-марте 2017 года. Все эти работы проводятся за счет собственных финансовых средств ОАО «МАМ». В предстоящем году мы продолжим работу с Российско-Кыргызским фондом по подписанию третьего кредитного соглашения для финансирования имеющихся других проектов в аэропорту «Ош».

О новых технологиях в аэропортах «Манас» и «Ош»

Конечно, для развития аэропортов мы стараемся внедрять передовые технологии по международным стандартам. В 2016 году в международных секторах аэропорта «Манас» установлено автоматическое досмотровое оборудование, что сокращает время обслуживания пассажирских рейсов. В аэропорту «Ош» впервые за всю историю установлено современное оборудование по обработке прибывшего багажа. Идет работа по обновлению информационных систем и системы информирования пассажиров. В аэропортах «Манас» и «Ош» после окончательной реконструкции будут изменены технологические схемы обслуживания пассажиров.

О развитии приписных аэропортов ОАО «МАМ» («Баткен», «Исфана», «Джалал-Абад», «Нарын», «Каракол»)

Аэропорты в Кыргызстане были построены во времена Советского Союза, 40-50 лет назад. Для аэропортов того времени характерен минимальный функциональный процесс: прием и отправка пассажиров, выгрузка и загрузка багажа в самолет. Никаких дополнительных сопутствующих услуг не предусматривалось.

Сегодня регулярные рейсы выполняются только в аэропорты «Манас», «Ош», частично в «Баткен», «Исфана» и «Джалал-Абад». Аэропорт «Иссык-Куль» и «Каракол» работают в сезонное время. Остальные аэропорты из-за отсутствия у авиакомпаний соответствующих малых воздушных судов вынужденно простаивают.

Несмотря на отсутствие авиарейсов, мы продолжаем выделять всем приписным аэропортам финансовые средства на содержание в эксплуатационном состоянии, на штат работников. Это связано с необходимостью поддерживать сеть аэропортов на случай возникновения чрезвычайных и иных ситуаций.

Инфраструктура этих аэропортов однозначно нуждается в улучшении и развитии. На реконструкцию и приобретение аэропортового оборудования необходимо порядка 3 миллиардов сомов. Другой вопрос, что вложение средств в приписные аэропорты не принесет финансовой прибыли. Часть аэропортов даже после реконструкции не будет эксплуатироваться по причине хотя бы того, что жители некоторых регионов предпочитают пользоваться более дешевым наземным транспортом. Попытки организовать авиарейсы в данные аэропорты пока не дают ожидаемых результатов.

Однако, несмотря на это, развитие приписных аэропортов должно быть одним из приоритетных пунктов программы развития регионов страны. Для этих целей нашему ОАО совместно с соответствующими государственными структурами необходимо проработать вопросы госдотаций либо привлекать к управлению региональными аэропортами частных инвесторов.

О перспективах увеличения пассажирских и грузовых перевозок

Международные перевозки в аэропортах «Манас» и «Ош» имеют тенденцию к быстрому росту - как в сфере регулярных пассажирских, так и регулярных грузовых перевозок. Это говорит о том, что рентабельность предприятия возрастает и прибыль аэропортов «Манас» и «Ош» динамично растет.

После модернизации инфраструктуры аэропортов повысятся их статус и привлекательность, что обязательно приведет к увеличению пассажиропотока и грузов. Мы надеемся, что после всех улучшений появится возможность открытия новых маршрутов и, соответственно, увеличения количества выполняемых рейсов.