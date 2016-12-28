RSS
facebookfacebookgoogale+
«Я снова лечу в Сирию». СМС Вадима Арсентьева перед командировкой в Алеппо
Дело Азимжана Аскарова: причины и последствия
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 28 декабря 2016 года. Среда. Бишкекское время 09:41
НОВОСТИ ДНЯ:
Бизнес-инфо
A [-] размер текста [+] A
ОАО «Росинбанк» получило награду от UnionPay International
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

ОАО «Росинбанк» получило награду от UnionPay International

28/12/16 09:25

Международная платежная система UnionPay International наградила ОАО «Росинбанк» за плодотворное сотрудничество: банк стал первым финансово-кредитным учреждением, внедрившим в Центральной Азии услугу денежных переводов MoneyExpress.

 

Награждение прошло в рамках мероприятия UnionPay International Evening 2016, организованного региональным офисом международной платежной системы в г.Алматы. Глава офиса Чжан Чиндун высоко оценил вклад «Росинбанка» в развитие платежной системы UinionPay в Центральной Азии.

 

«Росинбанк» первым в Кыргызстане начал эмиссию карт UnionPay International. Являясь лидером по количеству банкоматов, POS-терминалов и выпущенных платежных карт, банк в своем развитии делает акцент на создание в стране мощного финансово-расчетного центра с применением современных технологий и международных стандартов работы. В 2017 году банк нацелен на дальнейшее внедрение в КР инновационных продуктов и услуг.

 

 

 

URL: http://www.24.kg/biznes_info/42457/

версия для печати