ОАО «МАМ» обслужило своего 3-миллионного пассажира

В канун Нового года, 29 декабря, открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Манас» обслужило своего трехмиллионного пассажира.

Счастливицей стала кыргызстанка Медина Кенжебаева, вылетавшая рейсом по направлению Бишкек - Стамбул. Трехмиллионного пассажира поздравили представители ОАО «МАМ» с наступающим Новым годом и подарили памятные подарки.

Также представитель авиакомпании «Турецкие авиалинии» подарил ей бесплатный билет бизнес-класса по направлению Бишкек – Стамбул - Бишкек. Компания Pack&Fly подарила сертификат на 10-разовую упаковку багажа. VIP-зал предоставил сертификат на бесплатное обслуживание в зале комфортного пребывания.

Своими впечатлениями поделилась Медина Кенжебаева. «Я очень удивлена и рада, что это произошло со мной именно в канун Нового года. Хочу выразить всем благодарность и пожелать чистого неба, чтобы самолеты летали всегда и чтобы в аэропортах все было хорошо», - сказала она. Медина - мать двоих детей. «Я часто летаю за границу и сейчас направляюсь в Баку через Стамбул. Буду там работать, а дети мои остаются с мужем», - добавила она.