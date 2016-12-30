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Новогодние подарки детям от MegaCom
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Новогодние подарки детям от MegaCom

30/12/16 10:07

Четыре подшефных детских учреждения Кыргызстана получили подарки в честь Нового года от мобильного оператора MegaCom. Каждая организация написала компании список вещей, в которых они больше всего нуждаются.

 

В Сокулукский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья отправлены теплые галоши, банные полотенца, гигиенические принадлежности, бачок для белья, а для ремонта и улучшения помещений куплены умывальник, диодные лампочки, краска, ковер и пуфики.

 

Во вспомогательной школе №12 (Ошская область) по запросу администрации учреждения установлены камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности детей, а также подарены ванна и моющие средства.

 

Для дома-интерната при средней школе имени К.Акназарова (Нарынская область) куплены медицинский холодильник для хранения лекарств и ноутбук для проведения интерактивных уроков с проектором.

 

Детям из Джалал-Абадского детского социального стационарного учреждения подарены новогодние презенты.

 

Ежегодно компания MegaCom оказывает адресную поддержку всем патронируемым детским учреждениям по всей стране в рамках долгосрочного проекта компании «MegaCom детям». Самое главное - компания в преддверии самых ожидаемых праздников в году дарит искреннее человеческое тепло и внимание детям, которые в этом особо нуждаются.

 

URL: http://www.24.kg/biznes_info/42602/

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