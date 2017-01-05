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Акция «Купи Wingle и получи Интернет на год в подарок» от мобильного оператора О! продолжается
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Акция «Купи Wingle и получи Интернет на год в подарок» от мобильного оператора О! продолжается

5/01/17 12:05

Мобильный оператор О! объявляет о продлении акции на устройства 4G Wi-Fi Wingle. По условиям акции у всех кыргызстанцев есть возможность получить в подарок целый год Интернета при покупке 4G Wi-Fi Wingle, который раздает Wi-Fi. 

 

«Если в предновогодней суете вы не успели получить в подарок целый год Интернета при покупке 4G Wi-Fi Wingle, то спешим вас обрадовать! По многочисленным просьбам тех, кто еще не успел купить уникальное устройство, мы решили продлить выгодную акцию еще на один месяц. В рамках новогоднего предложения, купив 4G-устройство по акции, пользователь может не задумываться об оплате Интернета в течение целого года. Спешите воспользоваться выгодным предложением: проведите 2017 год без ежемесячных платежей!» – отметил коммерческий директор компании Максим Сидоренко.

 

Стоимость комплекта - 2900 сомов с учетом всех налогов. Акция продлится до 31 января 2017 года и будет действовать на территории всей страны.

 

Количество комплектов ограничено. Ознакомиться с подробными условиями акции вы можете на официальном сайте компании www.o.kg.

 

URL: http://www.24.kg/biznes_info/42743/

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