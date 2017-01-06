Повышение комиссии за пополнение баланса О! – сговор или недоразумение?

В последних числах 2016 года операторы платежных систем подготовили кыргызстанцам сомнительный подарок – повышение комиссии за пополнение баланса на номера мобильного оператора О!, причем сразу в 2 раза. Если раньше мы платили за эту услугу 5 сомов, то с 1 января ее стоимость составила 10 сомов.

В чем причина такого кардинального решения? Представители платежных систем объясняют это тем, что мобильный оператор О! якобы уменьшил размер агентского вознаграждения, что поставило их в безвыходную ситуацию. Однако имеется официальная переписка, согласно последнему письму которой условия договоров между платежными системами и оператором остаются прежними. Произошла подмена понятий – промежуточный ход переговоров платежные системы представили в виде финального решения. Таким образом, объективных причин для повышения комиссии нет и быть не может.

«Мы сожалеем, что нашим абонентам пришлось столкнуться с подобной ситуацией, и призываем платежные системы к конструктивному диалогу. Заверяем, что мобильный оператор О! приложит максимальные усилия, чтобы оперативно урегулировать сложившуюся ситуацию. Мы считаем неприемлемым безосновательное увеличение комиссии исключительно для абонентов одного мобильного оператора и ведем работу по решению этого вопроса. Есть основания полагать, что данная ситуация требует внимания соответствующих государственных органов, осуществляющих антимонопольное регулирование, а также органов, осуществляющих надзор за деятельностью финансовых учреждений», – прокомментировал коммерческий директор компании Максим Сидоренко.

Проникновение мобильной связи в Кыргызстане составляет более 115%, это стратегически значимая сфера, и все происходящие в ней изменения напрямую влияют на потребительскую корзину и благосостояние населения. Повышение комиссии до 10 сомов за каждый платеж ударит в основном по самым незащищенным слоям населения – тем, кто вносит на счет по 20-30 сомов несколько раз в месяц, не имея возможности заплатить большую сумму за один раз. Для них взимаемая комиссия составит до 50% с каждого платежа, резко повышая стоимость услуг и ограничивая доступ к мобильной связи. Примечательно, что комиссия для абонентов других сотовых операторов остается на прежнем уровне. Такие действия операторов платежных систем вызывают вопросы с точки зрения законодательства, регулирующего их деятельность, обеспечивающего защиту прав потребителей и принципов справедливой конкуренции.

Получается, что этот конфликт – не просто особенности взаимоотношений мобильного оператора и платежных агентов. Это больше похоже на картельный сговор, что является вопросом огромной общественной и государственной значимости, в рассмотрение которого должны быть вовлечены профильные контролирующие органы. В первую очередь – Национальный банк, в ведении которого находятся платежные системы. Необходимо отметить, что ранее государство уже ввело практику обязательного лицензирования деятельности по приему платежей в пользу третьих лиц, обозначив важность контроля и регулирования данной сферы.

«Одномоментное повышение комиссии по приему платежей в сторону одного мобильного оператора практически всеми операторами платежных систем настораживает. Скорее всего речь может идти о нарушении закона о конкуренции, мы будем внимательно изучать этот вопрос. Рынок платежных систем находится в ведении Национального банка КР. Безусловно, эта ситуация негативно отразится на потребителях. Мобильный оператор предоставляет альтернативы для бесплатного пополнения баланса, это может стать решением для абонентов до тех пор, пока ситуация не будет разрешена», – прокомментировал исполнительный директор Ассоциации операторов связи Кыргызстана Нурбек Абасканов.

Напомним, несколько лет назад подобная ситуация возникла между операторами платежных систем и компанией Beeline, и тогда было вынуждено вмешаться Государственное агентство антимонопольного регулирования. В итоге ситуация была урегулирована, но значительно пострадали абоненты, которые были вынуждены какое-то время переплачивать платежным системам. Ситуация повторяется, и на фоне быстрорастущей абонентской базы О! уже этот оператор столкнулся с контрпродуктивными действиями со стороны платежных систем. Остается лишь надеяться, что данная проблема будет разрешена в ближайшие дни, и абонентам не придется платить двойную цену в дальнейшем.