02:34
+3
USD 69.43
EUR 74.64
RUB 1.18
Бизнес

Услышать тебя — это здорово!

В новогодние праздники абоненты Beeline предпочли поздравлять друг друга с помощью звонков, реже — sms-сообщений. Однако самыми популярными средствами общения остались чаты и социальные сети. Трафик использованного Интернета составил около 453 терабайт.

С 31 декабря 2016 г.. по 8 января 2017 г.. абоненты Beeline совершили более 96 миллионов звонков, отправили около 14 миллионовсообщений и использовали почти 453 терабайта интернет-трафика. Подводя итоги работы сети, технический директор ООО «Скай Мобайл» Алексей Огнев отметил, что, несмотря на испытанную серьезную нагрузку, сеть работала без сбоев, при этом количество звонков, sms-сообщений и использование Интернета абонентами по сравнению с непраздничными днями выросло в несколько раз.

Алексей Огнев, технический директор ООО «Скай Мобаил»: «Наши клиенты на протяжении последних лет уделяют достаточно много времени общению посредством Интернета. При этом используются, конечно, и голосовая связь, и обмен sms-сообщениями. Но мобильный Интернет становится доступнее, дешевле, и часть абонентов перешли в социальные сети и мессенджеры. В список социальных сетей с наибольшим потреблением трафика абонентами по состоянию на декабрь вошли Instagram, „Одноклассники“, Facebook, Twitter, Mail.ru. На мессенджеры в ночь с 31 декабря на 1 января пришлось в 3 раза больше трафика, чем в обычные дни. Больше всего трафика было сгенерировано при использовании Skype, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Mail.ru Агент».
Ссылка: http://www.24.kg/biznes_info/42879/
просмотров: 116
Версия для печати
Материалы по теме
Завершился финал конкурса «Мобильный кубок Евразии»
Beeline передаст финансовую помощь пострадавшим в катастрофе «Боинга-747»
Beeline: Временные перебои работы сети вызваны техническими проблемами
Чункурчак и Орловка на связи!
Beeline увеличил скорость мобильного интернета сети 4G в два раза!
Социальная ответственность в действии
Горнолыжная база «Чункурчак» и Beeline открыли зимний сезон-2017
Кыргызстанцы прошли в финал конкурса «Мобильный кубок Евразии»
Определен третий миллионер Beeline!
Популярные новости
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе