Эмильбек Каптагаев: Албек Ибраимов провалил выборы в горкенеш

«По всем критериям кандидатура Нурдина Абдылдаева предпочтительнее, столица только выиграет, если он станет мэром, - считает Эмильбек Каптагаев. - Надеюсь, у депутатов городского кенеша разум и интересы города возьмут верх над эмоциями и сиюминутными партийными интересами. Если они реально хотят перемен к лучшему, то поддержат кандидатуру Абдылдаева».

«Что касается Албека Ибраимова, то после его публичных признаний и подставы президента Алмазбека Атамбаева по участку земли, принадлежащему фирмам Максима Бакиева, к тому же на пустом месте получившего многомиллионную выгоду себе от продажи участка, не дает ему никаких морально-этических прав вновь баллотироваться. К тому же он, будучи руководителем штаба СДПК, практически провалил выборы в горкенеш, горожане не поддержали его. А если власти все-таки продавят его кандидатуру и он станет мэром, то все аукнется уже осенью, на президентских выборах, если не раньше», - добавил экс-глава Иссык-Кульской области.