О!TV лидирует в рейтинге бесплатных приложений

Для более удобного просмотра мобильного телевидения компания также презентовала специальное мобильное приложение O!TV для смартфонов и планшетов с операционной системой Android и iOS. Буквально спустя несколько недель приложение возглавило чарт «Топ новых бесплатных приложений» на Google Play и App Store в Кыргызстане.
O!TV стремительно поднялось на первое место в рейтинге бесплатных приложений в Google Play, оттеснив другие популярные сервисы. А в App Store приложение входит в
«Когда под рукой смартфон или планшет, смотреть любимые фильмы и передачи, быть в курсе новостей, следить за героями любимых телешоу в любое удобное для вас время становится удобнее. Сервис O!TV — это возможность смотреть 130 любимых каналов прямо со своего устройства. Подключив O!TV абоненты смогут превратить свой смартфон или планшет в полноценный телевизор, пользоваться которым можно везде, где есть покрытие сети О!, любые другие мобильные сети или
Стоит отметить, что для абонентов О!
Для просмотра мобильного телевидения достаточно подключить один из тарифов линейки «Переходи на О!» или услугу O!TV, выбрав подходящий пакет
Ознакомиться с подробной информацией по мобильному телевидению O!TV и узнать о подключении пакета