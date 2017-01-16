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На данный момент Международный аэропорт «Манас» не принимает и не выпускает воздушные суда.
В Чуйский области разбился грузовой самолет «Боинг-747», выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул (Турецкие авиалинии).
На место происшествия выехали первый вице-премьер-министр КР М.Абулгазиев, министр транспорта и дорог Ж.Калилов, министр чрезвычайных ситуаций КР К.Боронов.
На месте происшествия работают бригады скорой помощи, и спасатели МЧС.
URL: http://www.24.kg/biznes_info/43206/