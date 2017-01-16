RSS
facebookfacebookgoogale+
Выборы в Бишкекский горкенеш. Пять интересных фактов
Змеи, крысы и быки кыргызской политики
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 18 января 2017 года. Среда. Бишкекское время 15:01
НОВОСТИ ДНЯ:
Бизнес-инфо
A [-] размер текста [+] A
Международный аэропорт «Манас» не принимает и не выпускает воздушные суда
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Международный аэропорт «Манас» не принимает и не выпускает воздушные суда

16/01/17 09:26

На данный момент Международный аэропорт «Манас» не принимает и не выпускает воздушные суда.

 

В Чуйский области разбился грузовой самолет «Боинг-747», выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул (Турецкие авиалинии).

 

На место происшествия выехали первый вице-премьер-министр КР М.Абулгазиев, министр транспорта и дорог Ж.Калилов, министр чрезвычайных ситуаций КР К.Боронов.

 

На месте происшествия работают бригады скорой помощи, и спасатели МЧС.

 

URL: http://www.24.kg/biznes_info/43206/

версия для печати