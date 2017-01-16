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Решение о возобновлении работы международного аэропорта «Манас» будет принято после совещания
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Решение о возобновлении работы международного аэропорта «Манас» будет принято после совещания

16/01/17 11:07

Международный аэропорт «Манас» 16 января не принимает и не выпускает воздушные суда.

 

Руководство ОАО «Международный аэропорт «Манас» и сотрудники аэропорта на данный момент работают вместе с МЧС на месте авиакатастрофы «Боинга-747», выполнявшего регулярный рейс из Гонконга в Стамбул (Турецкие авиалинии).

 

После завершения работ на месте происшествия планируется провести совещание вместе с Агентством гражданской авиации КР. По итогам совещания будет принято решение о возобновлении работы международного аэропорта «Манас».

 

URL: http://www.24.kg/biznes_info/43230/

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