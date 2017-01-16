Темир Сариев: Выражаю искренние соболезнования семьям погибших в этой ужасной трагедии

Экс-премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой.

«Дорогие соотечественники!

С глубокой болью в сердце воспринял сегодняшнюю трагедию! Хотел бы выразить свои искренние соболезнования семьям погибших в этой ужасной трагедии близ аэропорта «Манас», а также пожелать выздоровления пострадавшим в результате крушения грузового самолета турецких авиалиний.

Это ужасная трагедия! Люди, дети погибли, находясь в своих домах…

Власти страны должны провести самый тщательный анализ произошедшего, выяснить все причины и еще раз тщательно продумать и предпринять необходимые меры обеспечения должной безопасности.

Речь идет не только о безопасности работы самого воздушного порта, надо уделить самое пристальное внимание, изучить все условия проживания людей вокруг «Манаса». Ни для кого не секрет, что и вокруг нашей главной воздушной гавани есть земли, которые в свое время были самовольно застроены. К сожалению, жизнь показывает, что к таким ситуациям нужно относиться с огромной ответственностью!

Правительству необходимо провести инвентаризацию всех объектов, которые расположены на опасных участках. Есть факты незаконного строительства жилых домов на месте сверхмагистральных газопроводов и высоковольтных линий электропередачи. Это опасно для жизни. Надо сделать все, чтобы не допустить впредь подобные людские жертвы и трагедии».