Международный аэропорт «Манас» возобновил работу

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Международный аэропорт «Манас» 16 января в 13.30 начал работать в штатном режиме, принимать и выпускать воздушные суда.
Напомним, с утра 16 января Международный аэропорт «Манас» был закрыт из-за крушения самолета «Боинг-747».
URL: http://www.24.kg/biznes_info/43278/