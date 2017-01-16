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Международный аэропорт «Манас» возобновил работу
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Международный аэропорт «Манас» возобновил работу

16/01/17 14:47

Международный аэропорт «Манас» 16 января в 13.30 начал работать в штатном режиме, принимать и выпускать воздушные суда.

 

Напомним, с утра 16 января Международный аэропорт «Манас» был закрыт из-за крушения самолета «Боинг-747».

 

URL: http://www.24.kg/biznes_info/43278/

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