В самолете «Боинг-747» не было груза, предназначенного для Кыргызстана

«Боинг-747»

В грузовом самолете, упавшего 16 января вблизи международного аэропорта «Манас», не было груза, предназначенного для Кыргызстана.

Грузовой самолет рейса Гонконг — Бишкек — Стамбул не обслуживался в воздушно-грузовом центре. В аэропорту «Манас» данный рейс осуществлял только техническую посадку — дозаправка и смена экипажа, так как по требованию Гражданской авиации Турции экипаж подлежит замене при полете более 6 часов (примечание: зависит от категории рейсов).