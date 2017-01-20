MegaCom первым в Кыргызстане запустил технологию UMTS-900

Компания MegaCom первой на телекоммуникационном рынке Кыргызстана получила право на использование стандарта частоты 3G 900 МГц и уже провела технические работы по ее внедрению. Улучшение качества связи и увеличение скорости мобильного Интернета сети MegaCom смогут ощутить более 58 тысяч жителей отдаленных населенных пунктов 6 областей страны:

Чуйская область: села Ысык-Ата , Карагай-Булак , Заречное, Берюлю, Тош-Булак , Четинди, Татыр, Джаны-Джол , Ильичевское и Кыз-Кия ;

Иссык-Кульская область: пгт. Джергалан;

Нарынская область: села Казан-Куйган , Джергетал, Ак-Булун , Алыш, Дебелюу, Орто-Нура , Чет-Нура , Таш-Башат , Эки-Нарын , Ак-Кудук , Кара-Бюрген , Конорчок, Чолок-Кайын , Оттук, Эчки-Баши , Ак-Кыя , Байгенчек, Кек-Джар , Ак-Чий , Джаны-Тилек , Восьмое Марта, Ак-Булун , Ийри-Суу , Кайынды, Кенеш, Тош-Булак , Кызыл-Коргон , Табылгыты и пгт. Мин-Куш ;

Джалал-Абадская область: села Калмак-Кырчын , Сары-Булак , Кызыл-Суу , Арал, Бирдик, Атай и имени К.Маркса;

Ошская область: с. Первое Мая;

Баткенская область: с. Катран.

UMTS-900

UMTS-900

UMTS-900

3G-связью

UMTS-900

Вопрос качественного 3G в сельской местности сегодня стоит особенно остро, учитывая, что спрос на скоростной мобильный Интернет растет не только в городах, но и в небольших и удаленных населенных пунктах. С помощью нового стандартаэтот вопрос решается оперативно. Оборудование стандартаобладает большим радиусом действия, а перевод существующих базовых станций на работу впозволит покрывать увереннойне только села и малые города, но и автомобильные трассы, холмы и так далее. Еще одно серьезное преимущество— эффективное проникновение сигнала внутрь зданий, обусловленное низкой частотой. Сегодня MegaCom — первый и единственный кыргызстанский оператор, абонентам которого доступна эта новая технология 3G.