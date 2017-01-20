Выиграй 1 000 000 сомов в викторине «Счастливые SMS» от MegaCom



Станьте участником викторины, подключив услугу «Счастливые SMS» от MegaCom, и получите возможность выиграть 1 000 000 сомов. Определение обладателя суперприза в рамках викторины состоится уже 31 января 2017 года.

Чтобы принять участие в викторине, отправьте любое SMS на номер 2016 либо наберите короткий номер *2016#. Подключив пакет «Счастливые SMS» за абонентскую плату в размере 12 сомов с учетом НДС и НсП, вы получаете 20 SMS внутри сети и возможность принять участие в викторине. На ваш номер поочередно поступят вопросы с вариантами ответа. Нужно максимально быстро отправить верный ответ, за который начисляется 10 баллов. Победителем объявляется участник, набравший максимальное количество баллов за минимальное время.

Каждый день можно выиграть 15 000 сомов, каждый месяц самый активный эрудит получает iPhone 6S. Для участия в розыгрыше 1 000 000 сомов необходимо иметь более 20 оплаченных пакетов «Счастливые SMS», которые должны быть использованы до 31 января, и в день розыгрыша иметь хотя бы один пакет.

Вот уже 5 месяцев абоненты мегасети участвуют в увлекательной призовой викторине. 155 самых эрудированных и быстрых уже смогли выиграть ценные призы, ответив на вопросы в самых разных сферах науки, истории, культуры и искусства. Со дня запуска услуги было разыграно 5 ежемесячных призов — iPhone 6S и 150 ежедневных призов на общую сумму 2 миллиона 250 тысяч сомов.

Подробнее о викторине и правилах участия можно узнать на сайте luckysms.megacom.kg.