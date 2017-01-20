RSS
facebookfacebookgoogale+
Какие предприятия откроют в Кыргызстане в 2017 году
Светлый Кыргызстан: как строилась энергетика страны
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 20 января 2017 года. Пятница. Бишкекское время 18:44
НОВОСТИ ДНЯ:
Бизнес-инфо
A [-] размер текста [+] A
О! запускает услугу «Мобильная библиотека»
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

О! запускает услугу «Мобильная библиотека»

20/01/17 15:05

Мобильный оператор О! сообщает о запуске образовательной услуги «Мобильная библиотека», в рамках которой у пользователей есть возможность читать или слушать интересующие произведения не выходя из дома. В библиотеке собраны самые популярные романы, бизнес-книги и  мировые бестселлеры. Фонд «Мобильной библиотеки» составляют порядка 36000 электронных произведений и аудиокниг русской и зарубежной литературы.

 

«Мы уделяем внимание повышению цифровой грамотности населения и расширению спектра услуг для клиентов компании. Современные мобильные технологии предоставляют все новые возможности для пользователей. Поэтому мы рады предоставить новый сервис, который открывает доступ к интересному и качественному контенту. С помощью услуги «Мобильная библиотека» абоненты могут познакомиться с известными литературными произведениями. Подключайтесь!» — отметил коммерческий директор компании Максим Сидоренко. 

 

Чтобы воспользоваться «Мобильной библиотекой», необходимо зайти на сайт books.o.kg и ввести логин и пароль, предварительно подключив услугу командой *7780#.  При этом можно воспользоваться любым веб-браузером, установленным на мобильное устройство.

Стоит отметить, что мобильный оператор О! предоставляет 3 дня бесплатного доступа к библиотеке при первом подключении. С 4-го дня стоимость абонентской платы за услугу составит 5 сомов в сутки. Интернет-трафик для посещения «Мобильной библиотеки» в сети О! не тарифицируется.

 

Подробная информация о новой услуге «Мобильная библиотека» на сайте компании www.o.kg и на books.o.kg.

 

Мобильный оператор О! – сеть для твоего смартфона!

 

 

URL: http://www.24.kg/biznes_info/43597/

версия для печати