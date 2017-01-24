Мобильный оператор О! продолжает масштабное развитие сети по всей стране

Только с 10 января 2017 года были введены в эксплуатацию новые 4G базовые станции в Бишкеке в районе рынков «Дордой» и «Баткен», на территории
«Наши специалисты технической дирекции продолжают строительство инфраструктуры высокими темпами: ежедневно мы вводим в эксплуатацию новые базовые станции. Результат уже оценили не только наши абоненты, но и эксперты: в декабре аналитическое агентство DMTel признало сеть О! лучшей по качеству связи среди всех столичных операторов. Особое значение для компании имеет значительное расширение зоны покрытия сети 4G, чтобы мобильный Интернет на высоких скоростях стал доступен еще большему числу жителей Кыргызстана», — отметил технический директор мобильного оператора О! Антон Коваленко.
Напомним, до 31 января 2017 года кыргызстанцы могут приобрести 4G
Приобрести фирменные
Следить за развитием зоны охвата сети мобильного оператора О! можно на официальном сайте компании www.o.kg.