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Beeline передаст финансовую помощь пострадавшим в катастрофе «Боинга-747»
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Beeline передаст финансовую помощь пострадавшим в катастрофе «Боинга-747»

26/01/17 09:38

Коллектив Cкай Мобайл (ТД Beeline) глубоко потрясен трагедией в связи с крушением грузового самолета «Боинг-747» на территории поселка Дачи СУ. Восприняв произошедшее как личное горе, мы скорбим о невосполнимой утрате сограждан и выражаем искренние соболезнования близким погибших. Как и вcе кыргызстанцы, сотрудники компании стремятся оказать посильную поддержку семьям погибших и людям, пострадавшим в результате страшной авиакатастрофы.

 

Мы не могли оставаться в стороне сразу после сообщений об этом ужасном происшествии и хотим продолжить благое дело. Помимо уже переданной ранее партии продуктов, одежды и наличных средств, коллектив Cкай Мобайл (ТД Beeline) направит в качестве финансовой поддержки свою однодневную зарплату. Сформированный денежный фонд будет распределен адресно.

 

Сотрудники компании понимают важность любой помощи, необходимой для преодоления трудностей морального и материального характера, возникших у пострадавших в результате авиакатастрофы сограждан. Мы искренне надеемся, что посильный вклад нашего коллектива поможет пострадавшим и близким погибших почувствовать, что они не одиноки в своей беде, и эта помощь, так же как сочувствие и поддержка всего народа Кыргызстана, дадут им силы пройти это непомерно жестокое испытание, помогут укрепить стойкость духа и обрести желание начать новую жизнь.

URL: http://www.24.kg/biznes_info/43889/

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