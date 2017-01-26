6 причин подключить «Безлимитный 4G» от MegaCom

супер-тариф

Безлимитный 4G » — этоот ведущего мобильного оператора страны для тех, кому нужен скоростной Интернет 24 часа в сутки 7 дней в неделю без ограничений. MegaCom приводит 6 причин подключить тариф прямо сейчас:

1. Это удобно. «Безлимитный 4G» — это максимум скоростного мобильного Интернета для чего угодно — общения с друзьями и родными, просмотра видеороликов и фильмов в формате HD, скачивания популярных музыкальных новинок и т. д.

2. Это выгодно. Всего за 1290 сомов вы получите 30 дней Интернета на максимальной скорости в сети 4G.

3. Модем в подарок. Подключив тариф до 30 июня 2017 года и заплатив сразу за два месяца, вы получите современный 4G-модем абсолютно бесплатно, а стоимость подключения тарифа на два месяца по акции составит 2000 сомов вместо 2580 сомов.

4. Бесплатный Wi-Fi роутер. Подключите тариф и заплатите сразу за 3 месяца, чтобы получить 4G Wi-Fi роутер абсолютно бесплатно. Стоимость подключения на три месяца по акции составит 3100 сомов вместо 3870 сомов.

5. 4G еще быстрее. Скорость мобильного Интернета отMegaCom стала еще выше благодаря внедрению инновационной технологии агрегации частот в сети 4G LTE в диапазонах LTE 1800 и LTE 2100.

6. 4G еще больше. MegaCom активно расширяет зону охвата современной сети, стремясь охватить все регионы страны. Карта покрытия сети 4G, все подробности о подключении и управлении тарифом «Безлимитный 4G» доступны на сайте компании 4g.megacom.kg.

Если у вас возникнут вопросы о тарифе или других опциях компании, вам всегда будут рады помочь на официальных страницах в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и Одноклассники, а также по номеру *500.

Почувствуй настоящую скорость с 4G LTE от MegaCom!