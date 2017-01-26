В Бишкеке возводят «Башню льва»

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В Бишкеке возводят Arstan Tower – «Башню льва». Компания-застройщик B&K Bowling Center вчера презентовала проект жилого 22-этажного дома премиум-класса, при строительстве которого использует новейшие в отрасли технологии.
По словам архитектора здания Сапара Султанова, при разработке проекта было решено совместить несколько стилей - классику, модерн и постмодерн. «Есть даже элементы стиля 1930-1940 годов», - сказал он.
Архитектор отметил, что высота здания составит
Для увеличения сейсмостойкости здания на дно котлована уложена двухметровая трехсекционная бетонная подушка, которая демпфирует все колебания земной поверхности и выдерживает колебания в 9 баллов. Само строительство ведется в строгом соответствии с требованиями конструкторов соблюдать особенности рельефа местности.
В здании будут расположены фитнес-центр с 25-метровым бассейном, спа-центр, ресторан на 21-м этаже с видом на город, кофейня, мини-маркет, детский клуб, а также предусмотрен круглосуточный консьерж-сервис.
Помещения с первого по третий этаж отведены под офисы, с четвертого начинается жилая часть. Тем, кто приобретет апартаменты, не придется думать о ремонте: они будут полностью готовы к вселению.
Более подробную информацию можно получить на сайте www.arstan-tower.kg.
URL: http://www.24.kg/biznes_info/43953/