В Бишкеке возводят «Башню льва»

В Бишкеке возводят Arstan Tower — «Башню льва».
По словам архитектора здания Сапара Султанова, при разработке проекта было решено совместить несколько стилей — классику, модерн и постмодерн. «Есть даже элементы стиля 1930–1940 годов», — сказал он.
Архитектор отметил, что высота здания составит
Для увеличения сейсмостойкости здания на дно котлована уложена двухметровая трехсекционная бетонная подушка, которая демпфирует все колебания земной поверхности и выдерживает колебания в 9 баллов. Само строительство ведется в строгом соответствии с требованиями конструкторов соблюдать особенности рельефа местности.
В здании будут расположены
Помещения с первого по третий этаж отведены под офисы, с четвертого начинается жилая часть. Тем, кто приобретет апартаменты, не придется думать о ремонте: они будут полностью готовы к вселению.
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