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«Росинбанк» передал оргтехнику 58-й школе Бишкека
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«Росинбанк» передал оргтехнику 58-й школе Бишкека

27/01/17 10:08

ОАО «Росинбанк» оснастил кабинет информатики средней школы № 58 компьютерной техникой. Заместитель председателя правления ОАО «Росинбанк» Алмаз Бекназартегин поблагодарил учителей за значительный вклад в систему образования и помощь в воспитании подрастающего поколения.

 

Директор школы Алмагуль Нурбековна Исраилова в свою очередь выразила особую признательность «Росинбанку» за поддержку и модернизацию учебного процесса образовательного учреждения.

 

Осознавая значимость социальной ответственности бизнеса перед обществом, ОАО «Росинбанк» и в дальнейшем продолжит вносить свой вклад в развитие социально значимых проектов и процветание Кыргызстана в целом.

 

URL: http://www.24.kg/biznes_info/43968/

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