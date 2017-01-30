Успей получить 32 ГБ мобильного Интернета от MegaCom БЕСПЛАТНО!

Супер-акция
от MegaCom «32 ГБ В ПОДАРОК
» по многочисленным просьбам абонентов продлена до 31 марта 2017 года. Десятки тысяч абонентов уже получили 32 ГБ высокоскоростного Интернета абсолютно бесплатно
, просто подключив сеть четвертого поколения 4G LTE
от MegaCom по команде *460
(вызов).
Только представьте, 32 ГБ мобильного 4G-интернета от MegaCom — это до 40 фильмов в формате HD, свыше 6000 ваших любимых песен, более 30 миллионов сообщений в WhatsApp, до 4000 минут видеозвонков по Skype или до 20 тысяч минут голосовых звонков по Viber. А любители фотографироваться смогут просмотреть или опубликовать до 153 тысяч фотографий в Instagram.
В случае если после набора команды *460 система ответит «Замените SIM-карту», обратитесь в ближайший центр продаж и обслуживания или фирменный салон компании, где вам обменяют вашу старую SIM-карту на новую формата 4G LTE абсолютно бесплатно. После успешной активации сети четвертого поколения вы автоматически получите в подарок 32 ГБ мобильного Интернета для использования в сети 4G.
Дополнительная информация по акции на сайте компании MegaCom.