Завершился финал конкурса «Мобильный кубок Евразии»





Финал евразийского этапа международного конкурса «Mobile World Challenge» — «Мобильный кубок Евразии» состоялся в городе Ереване. В нем приняли участие 24 команды стартаперов из Украины, Таджикистана, России, Кыргызстана, Казахстана, Грузии и Армении. Первое место завоевала команда из России с проектом ConfBot, второе место заняли участники из Армении с работой Earlyone, а третье досталось представителям Грузии, проекту Treepex. Победители получили денежные призы в размере $20 000, $15 000 и $10 000 и были приглашены представлять Евразию на Всемирном мобильном конгрессе. Мероприятие пройдет в Испании с 27 февраля по 2 марта 2017 года.

В 2016 году на участие в конкурсе поступило на 76 процентов больше заявок, чем в предыдущий период. Судьи, изучив все проекты, выбрали по три команды, представляющие каждую из восьми стран-участниц . В итоге в Ереване digital-идеи 24 команд-финалистов оценивало жюри, в состав которого вошли международные и региональные digital-предприниматели из ведущих мировых организаций, глобальных инвесторов и руководителей высшего звена «ВымпелКома».

Михаил Герчук, исполнительный директор «ВымпелКом Евразия», сказал: «В этом году финалисты были отобраны из почти тысячи зарегистрированных команд, что демонстрирует удвоенный интерес к Eurasia Mobile Challenge по сравнению с прошлым конкурсом. Прошедшие региональный финал три команды-победительницы представят Евразию в финале Global Mobile Challenge на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне. Как компания мы стремимся демонстрировать лучшие в своем классе цифровые идеи и поддерживать их доступность для конечных пользователей».

«Мы впечатлены энтузиазмом и живым интересом со стороны конкурирующих команд. Мы более чем уверены, что эти яркие молодые люди, демонстрирующие современное и гибкое мышление и сосредоточенные на цифровых инновациях, могут стать следующим значительным феноменом в мобильной отрасли, и мы хотим быть в эпицентре этого преобразования новой продукции и бизнес-подхода . Пожелаем им успехов и удачи в финале Global Mobile Challenge в Барселоне», — отметил Андрей Пятахин, генеральный директор Beeline Армения.



Проектам digital-решений авторов из Кыргызстана — Kamp, Donate. Asia.org и CharbaKG — жюри конкурса не присудило призовых мест, но отметило CharbaKG за профессиональный подход к представлению проекта, отличную презентацию и профессиональную его защиту.



