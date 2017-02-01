«Кыргызтелеком»: SapatCom за два года накопил несколько миллионов долга, мы вынуждены расторгнуть договор

ОАО «Кыргызтелеком»

ОО «WinLine»

с пониманием относится к финансовым трудностям Ос, известного под торговой маркой SapatCom.

Напомним, ранее, 24 января 2017 года, «Кыргызтелеком» принял решение о расторжении в одностороннем порядке договора о предоставлении своих услуг ОсОО, так как WinLine с 2014 года не выполняет свои обязательства, вследствие чего образовалась крупная дебиторская задолженность. До сих пор «Кыргызтелеком», учитывая финансовые трудности, которые испытывает компания WinLine, не раз шел ей навстречу. В частности, заключали дополнительные соглашения об оплате текущих платежей, предоставлялась отсрочка по выплате. Однако компания WinLine не смогла погасить задолженность. «Кыргызтелеком» также согласился принять активы WinLine за счет долга, создана комиссия, которая с мая 2016 года вела работу по принятию активов компании WinLine в счет уменьшения ее дебиторской задолженности.

Комиссия приняла во внимание и учла все факты и обстоятельства, на основании которых рассмотрела 3 основных актива для разрешения данного вопроса. Для дальнейшей реализации активов и их принятия в счет уменьшения дебиторской задолженности у компании WinLine были запрошены правоудостоверяющие документы для последующего принятия на баланс ОАО. Однако компания WinLine не смогла предоставить их. В связи с этим у «Кыргызтелекома» не было основания принять на свой баланс активы в счет уменьшения дебиторской задолженности.

Далее, в сентябре 2016 года, ОАО «Кыргызтелеком» в очередной раз заключило дополнительное соглашение с WinLine о погашении задолженности. Согласно документу, компания WinLine обязалась выплатить задолженность с равными частями за 14 месяцев в общей сумме 7103242,47 сома (семь миллионов сто три тысячи двести сорок два сома 47 тыйынов). В свою очередь «Кыргызтелеком» отозвал исковое заявление, поданное в межрайонный суд города Бишкека, тем самым давая WinLine время и возможность выполнить свои обязательства.

Однако с октября 2016 года по январь 2017-го (за 4 месяца) из положенных 518 000 (пятьсот восемнадцать тысяч) сомов компанией WinLine было выплачено лишь 318 000 (триста восемнадцать тысяч) сомов. «Кыргызтелеком» не вправе бесконечно идти навстречу WinLine в ущерб интересам своих акционеров. Поэтому 12 декабря 2016 года ОАО вновь подало в межрайонный суд Бишкека исковое заявление на WinLine. В адрес компании WinLine неоднократно направлялись акты сверки для подписания, но ни один акт с их стороны не был подписан. Более того, там не стали объяснять, почему постоянно нарушаются условия соглашения. «Кыргызтелеком» воспринимает все это как пренебрежение.

Как известно, «Кыргызтелеком» является обществом с большой долей государственного пакета акций. Соответственно, данными неправомерными действиями WinLine наносит большой ущерб государству в лице ФУГИ при ПКР. «Кыргызтелеком» считает свои действия, направленные по отношению к WinLine, уместными и обоснованными, так как неоднократно предоставлял WinLine возможность исполнить свои обязательства и оставляет за собой право прекратить обеспечение ресурсами ОсОО.

В связи с постоянно растущей задолженностью, дабы прекратить ее последующее увеличение, «Кыргызтелеком» неоднократно инициировал расторжение договоров, соблюдая все условия и процедуры, установленные законодательством. «Кыргызтелеком» был вынужден принять меры по отношению к WinLine в виде расторжения договоров и прекращения доступа к электропитанию оборудования WinLine.

«Кыргызтелеком» на протяжении последних двух лет, принимая во внимание все внешние и внутренние аспекты, неоднократно давал WinLine возможность погасить дебиторскую задолженность, принимая положительные решения об отсрочке платежей по задолженности, обоюдно подписывая соответствующие соглашения с графиками платежей.

Чтобы прекратить постоянный рост задолженности, на экстренном совещании с участием представителей Государственного комитета информационных технологий и связи при павительстве КР, ГАС при ГКИТиС, «Кыргызтелекома» и WinLine было подробно озвучено текущее состояние взаимоотношений между операторами, вследствие чего было поручено «Кыргызтелекому» и WinLine переключить абонентов WinLine на сеть «Кыргызтелеком».