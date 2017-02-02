Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе

Депутат Камчыбек Жолдошбаев, на заседании Жогорку Кенеша, 2 февраля 2017 г.

Мы, когда шли на выборы, говорили, что даже луну и солнце с неба достанем

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Что вы сделали, кроме того, как Китаю продавали ослов?

Депутат Рыскелди Момбеков главе Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбеку Жумаканову на заседании ЖК, 1 февраля 2017 г.