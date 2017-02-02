Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе

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Сотрудники ОАО «Кыргызтелеком» оказали материальную помощь пострадавшим в авиакатастрофе в селе Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области.
Собранные средства в размере 587 тысяч 600 сомов перечислены на специальный счет МЧС КР.
«Кыргызтелеком» выражает искренние соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.
URL: http://www.24.kg/biznes_info/44303/