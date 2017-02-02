Информационная безопасность ваших детей с MegaCom

Сегодня современные дети — это активные пользователи мобильного Интернета. Игры, социальные сети, чаты стали для них привычным способом общения. Однако не секрет, что есть множество сайтов сомнительного характера, и их посещение для маленьких пользователей небезопасно. В этом случае вы можете воспользоваться услугой «Детский Интернет» и быть абсолютно спокойными за действия ребенка в сети.

Данный сервис блокирует доступ на web-ресурсы , не предназначенные для детской аудитории: табак и алкоголь, насилие и преступление, азартные игры и мошенничество и многое другое. Доступ абоненты-дети получают только к проверенным сайтам — образование, искусство, спорт, компьютеры и технологии.