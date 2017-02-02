Информационная безопасность ваших детей с MegaCom

Сегодня современные дети — это активные пользователи мобильного Интернета. Игры, социальные сети, чаты стали для них привычным способом общения. Однако не секрет, что есть множество сайтов сомнительного характера, и их посещение для маленьких пользователей небезопасно. В этом случае вы можете воспользоваться услугой «Детский Интернет» и быть абсолютно спокойными за действия ребенка в сети.
Данный сервис блокирует доступ на
Плата за подключение в размере 10 сомов снимается только один раз при подтверждении ребенка на добавление своего номера в качестве контролируемого в профиль родителя, при этом с ребенка никакая оплата за пользование услугой не взимается, оплачивается только потребляемый