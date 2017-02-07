«Неделя английского языка» в Восточном университете

Для погружения студентов в языковую среду организаторы предлагают студентам и преподавателям всю неделю разговаривать на английском языке не только на занятиях, но и в других ситуациях. Помещения университета оформлены карточками и плакатами с поговорками и фразами на иностранном языке. Также студенты напишут конкурсное эссе If I were a Professor of English и сыграют в игру на правописание spelling bee.
«Надеюсь, в будущем Восточный университет займет лидирующие позиции по изучению английского и арабского языков среди вузов не только Кыргызстана, но и стран ближнего зарубежья», — сказал А.Ибраев.
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