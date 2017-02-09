«Скай Мобайл» (ТМ Beeline) запустил обновленный официальный сайт

Усовершенствована структура портала beeline.kg, удобнее для пользователей стали навигация и поиск, полностью изменен дизайн веб-ресурса .

Официальный сайт «Скай Мобайл» претерпел кардинальные изменения благодаря лучшим международным веб-разработчикам . Обновленный ресурс обладает понятным интерфейсом, его дизайн и контент адаптированы под любые мобильные устройства. При разработке учитывались результаты исследования поведения пользователей на сайте, в том числе изучалась посещаемость разделов, выявлялись популярные страницы, количество переходов к ним и многое другое. В результате навигация ресурса существенно оптимизирована, пользователь легко может передвигаться по сайту, находить нужные тарифы и услуги.

Тилек Ахматов, коммерческий директор «Скай Мобайл»: «Теперь клиенту потребуется вдвое меньше кликов, чтобы получить нужную информацию. Для удобства пользователей в отдельном окне продублированы команды подключения тарифов и услуг. Новая платформа дает возможность применить полезные для пользователей виджеты, к примеру, при открытии мобильной версии сайта на главной странице предлагается установить приложение „Мой Beeline KG“. В целом все новшества направлены на достижение одной цели — сделать сайт для пользователей максимально удобным и информативным».

На сайте beeline.kg доступна информация о новых, недавно запущенных, больших проектах «Скай Мобайл», в том числе интернет-магазине shop.beeline.kg и видео-портале Beeplay.

Тилек Ахматов, коммерческий директор «Скай Мобайл»: « Веб-сайт beeline.kg — не просто качественная визитная карточка нашей компании, он является первоисточником всей информации о нашей деятельности, предлагаемых услугах и продуктах, новшествах, проектах и мероприятиях. В случае возникновения вопросов, к примеру, таких чувствительных для населения, как изменение условий тарифов, стоимости конкретных услуг, условий тематических акций, я призываю наших клиентов обращаться в первую очередь к сайту. Здесь все найдется, а для получения более детальных ответов можно воспользоваться интерактивными рубриками веб-ресурса „ Онлайн-чат “, „Обратная связь“ и, конечно, обратиться к роботу-консультанту „Айдана“. Мы стараемся соблюдать принцип информационной открытости и считаем обновленный сайт одним из наших самых эффективных инструментов».