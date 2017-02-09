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Бизнес

«Смартфон по контракту» — подарите своей половинке мечту!

Самые популярные модели смартфонов от ведущих мировых брендов теперь можно приобрести по контракту, не тратя время на походы в банк и нудное оформление документов. Такую уникальную возможность для кыргызстанцев представил мобильный оператор О! Ежемесячная оплата списывается прямо с баланса клиента, и в нее уже включен выгодный тариф, предусматривающий все, что нужно активному пользователю смартфона.

Коммерческий директор мобильного оператора О! Максим Сидоренко отметил: «Во всем мире предпочитают покупать смартфоны по контракту, подключенные к мобильным операторам. Ведь это удобно и выгодно — сразу получить и новый телефон, и качественную связь. В преддверии самого романтичного дня в году у кыргызстанцев есть уникальная возможность купить смартфон по контракту с пакетом звонков, SMS и Интернета. Приходите в O!Store и выбирайте подарок, который достоин ваших любимых!»

Выплачивать стоимость мобильного устройства можно постепенно, в течение 12 месяцев. При этом ежемесячная оплата снимается автоматически прямо с мобильного счета. Так, к примеру, размер ежемесячного платежа при покупке Huawei Y3 II составит всего 650 сомов.

Приобрести смартфон по контракту можно в магазинах O!Store по следующим адресам: ТЦ «ЦУМ», 1-й этаж; ТРЦ «Бишкек-парк», этаж M1; ТЦ VefaCente, 1-й этаж; ул. Юнусалиева, 177/1 (рядом с ТЦ BetaStores-2) и в городе Оше, на улице Курманджан датки, 256а.
Ссылка: http://www.24.kg/biznes_info/44757/
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