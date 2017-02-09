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Бизнес

Серию телепередач о Восточном университете покажут в Государстве Катар

Репортеры и журналисты из Государства Катар 9 февраля посетили Восточный университет имени М.Кашгари-Барскани. Представители СМИ Катара подготовят серию репортажей о Кыргызстане и, в том числе, о Восточном университете.

Ректор Алмаз Ибраев тепло встретил гостей и провел экскурсию по университету.

На сайте университета www.chygysh.kg планируется с помощью катарских коллег создать специальный раздел с доступом к электронной библиотеке для изучения арабского языка. Профессиональный тележурналист канала «Аль-Джазира» проведет мастер-класс для студентов.

В завершение визита ректор Восточного университета поблагодарил членов делегации и выразил надежду, что визит станет импульсом для укрепления потенциала сотрудничества Кыргызской Республики с Государством Катар.

Подробнее о Восточном университете имени М.Кашгари-Барскани можно узнать на официальном сайте www.chygysh.kg.
Ссылка: http://www.24.kg/biznes_info/44783/
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