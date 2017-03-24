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Бизнес

Генрих Балян награжден высшей наградой Венгрии — орденом «Рыцарского Креста»

Фото ЧПП Венгрии в Кыргызстане г-н А.Барани и Почетный Генеральный Консул Венгрии в Кыргызстане г-н Г.Балян


Президент Венгрии Янош Адер наградил известного кыргызстанского бизнесмена, основателя и руководителя компании «Karven Group», Почетного Генерального Консула Венгрии в Кыргызстане Генриха Баляна орденом «Рыцарского Креста» за высокое признание заслуг по укреплению и развитию венгерско-кыргызских отношений.

От имени президента Венгрии орден вручил Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Кыргызстане господин Андраш Барани 17 марта на дипломатическом приеме в столичном ресторане Frunze.

Вручение высшей награды Венгрии было приурочено к трем знаменательным событиям: 169-й годовщине революции и борьбы за свободу Венгрии 15 марта 1848–49 гг., 25-летию установления дипломатических отношений между Венгрией и Кыргызстаном и 15-летию деятельности Почетного Генерального Консульства Венгрии в Кыргызстане.

Сердечно поздравляя Генриха Баляна со знаменательной датой, Андраш Барани подчеркнул, что за этот достаточно большой период представительство заслужило славу и авторитет как одно из лучших почетных консульств Венгрии. В этом несомненная заслуга и огромный труд Генриха Баляна. За эти годы им проделана колоссальная работа, заслуживающая самого высокого признания. Кстати, вся гигантская, крайне беспокойная и хлопотная работа выполняется на сугубо общественных началах.

В этот вечер произошло еще одно знаковое событие в дипломатической жизни столицы. Дипломатическому корпусу был презентован недавно учрежденный Клуб консулов Кыргызстана и его президент — Почетный Консул Норвегии в нашей стране, известная бизнесвумен Айжан Чыныбаева.

Новый Клуб консулов также тепло и искренне поздравил своего дуайена Генриха Баляна с высокой государственной наградой и пригласил всех дипломатов, аккредитованных в нашей стране, к активному участию в его деятельности.
Ссылка: http://www.24.kg/biznes_info/47788/
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