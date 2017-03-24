4G-интернет от MegaCom запущен еще в 38 населенных пунктах

Ведущий мобильный оператор страны планомерно расширяет территорию покрытия 4G LTE. Теперь 4G-интернет от MegaCom доступен еще в двух городах, одном поселке городского типа и 35 селах:

Чуйская область: с. Кашка-Суу , с. Малиновка, с. Беш-Кюнгей , с. им. Суйменкула Чокморова, с. Таш-Дебе , с. Арчалы, с. Байгелди, с. Байтик, с. Баш-Кара-Суу , с. Сарбан, с. Арашан, с. Кой-Таш , с. Подгорное, с. Прохладное и с. Таш-Мойнок .

Ошская область: с. Джаны-Ноокат , с. Борбаш, с. Джалынды, с. Жазы, с. Красный Маяк, с. Прогресс, с. Арал, с. Барын, с. Интернациональное и с. имени Чапаева.

Джалал-Абадская область: г. Майлуу-Суу , г. Кочкор-Ата , пгт Когой, с. Джаны-Кыштак , с. Ладан-Кара , с. Кюмюш-Азиз , с. Абдраимов, с. Тойчубек-Чек , с. Базар-Коргон , с. Курулуш и с. Чет-Булак .

Нарынская обрасть: с. Кызыл-Коргон и с. Табылгыты.

Компания развивает новую высокоскоростную технологию, модернизируя существующие базовые станции и устанавливая новые. 4G от MegaCom стал еще лучше в городах Бишкеке, Узгене и Ноокате, а также в селе Шералы Ошской области и в селе Сузак Джалал-Абадской области.

При подключении к 4G LTE от MegaCom убедитесь, что ваше устройство и SIM-карта поддерживают LTE. Наберите бесплатную команду *460. В случае если после набора команды *460 система ответит «Замените SIM-карту », обратитесь в ближайший центр продаж и обслуживания или фирменный салон компании, где вашу старую SIM-карту обменяют на новую формата 4G LTE абсолютно бесплатно.

Карта покрытия сети 4G, все подробности о тарифе «Безлимитный 4G», действующих акциях «32 ГБ В ПОДАРОК», «Получи 4G модем бесплатно» и »Получи 4G Wi-Fi роутер бесплатно» доступны на сайте компании megacom.kg и на официальных страницах в социальных сетях: Facebook, Instagram, Twitter и Одноклассники, а также по номеру *500.

Почувствуй настоящую скорость с 4G LTE от MegaCom!