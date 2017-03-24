Мобильное телевидение О!TV стало еще доступнее!

Мобильный оператор О! запустил ряд новых региональных тарифов в рамках линейки «Переходи на О! + ТВ» для жителей Нарынской, Таласской,
За еженедельную плату от 60 сомов абоненты новых тарифных планов могут:
На сегодняшний день приложение O!TV, позволяющее смотреть мобильное телевидение, скачали уже более 50 тысяч пользователей. Стоит отметить, что в последнем обновлении приложения О!TV добавлены новые функции: обучающие экраны, обратная связь,
Ознакомиться с подробной информацией об услуге O!TV и с условиями новой линейки тарифов «Переходи на О!» можно на сайте www.o.kg
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