15:32
+15
USD 67.80
EUR 73.01
RUB 1.20
Бизнес

MegaCom приглашает 26 марта на велопробег в Бишкеке!

Долгожданное событие для любителей велоспорта — открытие велосезона — состоится уже завтра, 26 марта. Самое время подготовить своих железных коней или позаботиться о брони велотранспорта.

Веломарш обещает быть грандиозным, и он вновь проходит под флагом компании MegaCom.

Жители и гости столицы дружной велоколонной проедут по центральным улицам города. На финише в парке Победы их будут ждать ведущие мероприятия, которые поднимут настроение искрометными шутками и веселыми конкурсами, участники которых смогут выиграть фирменные подарки от мобильного оператора.

Ну, а финальный пикник с вкусным пловом состоится по сложившейся традиции в горном массиве Боз-Болток за селом Орто-Сай, а если будет дождь, место пикника будет перенесено на площадку у парка «Фламинго». Велопробег пройдет по следующему маршруту: пр-т Чуй, ул. Советская, парк у Южных ворот.

Колонну будет сопровождать патрульный автомобиль ДПМ и опытные маршалы из числа участников Федерации R-Bikers. Сбор велосипедистов состоится у монумента Борцам революции (пр. Чуй -ул. Советская) в 10.00.

В веломероприятии может принять участие любой желающий. Все, что нужно, это исправный велосипед и знание базовых правил дорожного движения.

Компания MegaCom активно поддерживает спортивные события, выступая за спорт и здоровый образ жизни. Присоединяйтесь к мероприятию на Facebook и будьте в курсе всех подробностей.

MegaCom — за спорт и здоровый образ жизни!
Ссылка: http://www.24.kg/biznes_info/47914/
просмотров: 1654
Версия для печати
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке будет работать новый автопарк такси с&nbsp;современными услугами В Бишкеке будет работать новый автопарк такси с современными услугами
Обращение Нарынбека Тюлеева к&nbsp;президенту КР&nbsp;и&nbsp;международным организациям Обращение Нарынбека Тюлеева к президенту КР и международным организациям
Если&nbsp;друг оказался вдруг, или Бизнес по-кыргызски Если друг оказался вдруг, или Бизнес по-кыргызски
Такого еще не&nbsp;было: Beeline дарит &laquo;Подарок каждому&raquo;! Такого еще не было: Beeline дарит «Подарок каждому»!
Бизнес
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!