При поддержке MegaCom в Бишкеке состоялось открытие велосезона

Велосезон 2017 года официально объявляется открытым! 26 марта сотни велосипедистов, проехав по центральным улицам Бишкека, ознаменовали начало теплого велосезона.

Мероприятие, вновь проведенное под флагом компании MegaCom, получилось действительно грандиозным и самым масштабным за всю свою историю, побив рекорд прошлых лет по количеству участников — более полутора тысяч любителей и профессионалов велоспорта.

Открытие велосезона стало уже традиционным и любимым мероприятием для столичных велосипедистов. К велопробегу многие готовятся задолго до дня Х, достают и приводят в порядок своих железных коней. Найти велосипед в аренду было невозможно уже за неделю до мероприятия.

Воскресным по-весеннему прохладным утром на площадь Борцам революции со всех концов столицы съехались велосипедисты разных возрастов: школьники, студенты, любители и профессионалы велоспорта. За полчаса до объявления старта людей собралось так много, что яблоку негде было упасть.

Велосипедисты со стажем приветствовали своих старых друзей, новички с удивлением и восторгом оглядывались по сторонам, надев фирменные футболки от MegaCom. Собравшиеся фотографировались, делали селфи и делились впечатлениями в социальных сетях. На старте царила атмосфера праздника и нетерпения от ожидания объявления старта.

«В открытии велосезона участвую первый раз. Давно об этом мечтала. Атмосфера здесь потрясающая, не ожидала увидеть столько велосипедистов. Особенно приятно было наблюдать за бабушками и дедушками, которые присоединились к велопробегу и обгоняли молодежь», — поделилась своими впечатлениями Эльвира Кыштобаева.

После недолгих сборов у памятника Уркуе Салиевой и разъяснения правил безопасности на дороге внушительная велоколонна, которую возглавил генеральный директор компании MegaCom Азат Базаркулов, отправилась через весь город в сторону парка Победы на Южных воротах. Горожане с восторгом смотрели на велосипедистов, автомобилисты терпеливо ждали, когда проедут все участники велоколонны, и сигналили вслед в знак приветствия.

В парке Победы на Южных воротах ведущие зарядили позитивом немного подуставших участников веломарша. Они провели веселые конкурсы, все участники которых получили фирменные подарки от мобильного оператора. Немного отдохнув, велосипедисты отправились в парк «Фламинго», где их ждал вкусный плов. Встречу провела Федерация горного велоспорта «R-Bikers» при организационной поддержке Ассоциации «BOOM Studio».

Уделяя особое внимание развитию и поддержке спорта в Кыргызстане, MegaCom приглашает на открытие велосезона в городе Ош, которое состоится 8 апреля. За подробностями следите на сайте компании и на официальных страницах в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и Одноклассники.

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