Премиальный пакет O!TV теперь и на «Безлимит 4G»!

«Безлимит 4G». Теперь помимо высокоскоростного безлимитного 4G Интернета без ограничения
Всего в пару кликов каждый может авторизоваться на сайте или приложении мобильного телевидения и получить доступ к 130 отечественным и зарубежным телевизионным каналам, среди которых
Мобильное телевидение O!TV можно смотреть без ограничений по времени, при этом интернет-трафик в сети мобильного оператора О! не учитывается и не тарифицируется. Смотреть мобильное телевидение пользователи O!TV могут на компьютерах, мобильных устройствах на базе iOS и Android.
При этом стоимость услуги «Безлимит 4G + O!TV» осталась прежней, абонентская плата на 7 дней составляет 350 сомов, а на 30 дней — 1390 сомов.
Подключение и управление услугой возможно через личный кабинет мобильного оператора О! Для просмотра
Подробнее об услуге «Безлимит 4G + O!TV» можно узнать на официальном сайте www.o.kg.