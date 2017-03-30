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Бизнес

Создайте индивидуальную программу тренировок с порталом «Фитнес клуб» от О!

Мобильный оператор О! сообщает о запуске услуги «Фитнес клуб». В рамках услуги пользователю предоставляется возможность просматривать эксклюзивный видеоконтент тренировок, подобрать индивидуальную программу занятий, воспользоваться спортивным калькулятором, а также ознакомиться с полезными советами и рецептами.

Портал отлично подходит как для тренировки в спортивном зале, так и для домашних занятий. Достаточно выбрать наиболее удобную интенсивность, время и режим тренировок и осваивать правильную технику упражнений с помощью видео-уроков.

Чтобы воспользоваться порталом «Фитнес клуб», необходимо зайти на сайт fitness.o.kg и ввести логин и пароль, предварительно подключив услугу командой *4568#. При этом можно воспользоваться любым веб-браузером, установленным на мобильное устройство или компьютер.

Стоит отметить, что мобильный оператор О! предоставляет 3 дня бесплатного доступа к «Фитнес клубу» при первом подключении. С 4-го дня стоимость абонентской платы за услугу составит 5 сомов в сутки. Трафик мобильного Интернета при использовании портала, а также просмотре видео бесплатный и не тарифицируется.

Подробная информация о новой услуге «Фитнес клуб» на сайте компании www.o.kg и на fitness.o.kg.
Ссылка: http://www.24.kg/biznes_info/48370/
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