Официальное заявление ООО «Скай Мобайл»

В связи с появлением в социальных сетях и некоторых СМИ информации о победителе крупного розыгрыша, проведенного Beeline, ООО «Скай Мобайл» поясняет следующее:

В июле 2015 года мобильным оператором, действительно, был запущен развлекательный сервис «Твой миллион!», суть которого заключалась в проведении в течение нескольких месяцев викторины и награждении абонентов, быстрее других правильно ответивших на вопросы из разных областей знаний. Победителем первого этапа был определен Алмаз Раимбеков, ему был вручен денежный приз — 2 миллиона сомов.

По сложившейся практике ООО «Скай Мобайл» всегда привлекает к проведению лотерей, викторин и других похожих развлекательных сервисов подрядчиков — контент-провайдеров. В функции посреднических компаний входят организация мероприятий и выплата призов. Они же отвечают за полную прозрачность и добросовестность проведения конкурсов и обязаны учитывать требования заказчика.

Галина Кучерявая, руководитель юридической службы ООО «Скай Мобайл»: «При формировании требований к нанимаемым контент-провайдерам мы учитываем нашу интенсивную маркетинговую активность, в том числе — частый запуск развлекательных сервисов, а также высокую вероятность вмешательства в нее мошенников. Система противодействия мошенничеству многоуровневая и должна предусматривать разные сценарии развития событий. При проведении викторин и лотерей, особенно, когда разыгрываются крупные денежные подарки, начинает действовать защита от ботов, исключаются победители, уже выигравшие значимые призы в активности, проверяются номера лидирующих абонентов на связь с сотрудниками оператора и многое другое».

В процессе розыгрыша ценных призов в рамках викторины «Твой миллион!» в 2015 году сотрудниками ООО «Скай Мобайл» были выявлены подозрительные операции со стороны участников викторины. К примеру, была определена группа одних и тех же номеров, постоянно попадающих в лидеры, а ответы на вопросы некоторыми абонентами присылались с очень высокой скоростью. Обнаружив такие факты, мобильный оператор приостановил рекламу викторины, розыгрыш мелких призов и инициировал совместное с правоохранительными органами расследование, в ходе которого А.Раимбеков задерживался для проведения следственных мероприятий. Однако его причастность к мошенническим действиям силовиками доказана не была, и А.Раимбекову выплатили заявленное вознаграждение.

Необходимо отметить, что ООО «Скай Мобайл» досрочно расторг контракт с подрядчиком — контент-провайдером, а сам А.Раимбеков был занесен в базу данных мобильного оператора как профессиональный игрок (бонус-хантер). В будущем он более не сможет принимать участие в каких-либо развлекательных сервисах ООО «Скай Мобайл», предполагающих вознаграждение.

Галина Кучерявая, руководитель юридической службы ООО «Скай Мобайл»: «Как только мы поняли, что возможен факт задействования в викторине подозрительных схем, мы провели внутреннее расследование и прекратили сотрудничество с подрядчиком. Для нас это стало полезным опытом, позволившим нам значительно усилить собственную систему безопасности, перейти на новую методику проведения викторин, конкурсов, лотерей, исключающих участие профессиональных игроков, и тщательнее изучить рынок контент-провайдеров с точки зрения качества предоставляемых услуг. Мы не можем назвать А. Раимбекова мошенником, но, по нашему убеждению, он является профессиональным игроком, который лишает шанса выигрывать остальных кыргызстанцев».

ООО «Скай Мобайл» крайне отрицательно относится к любым проявлениям мошеннических действий. В целях борьбы с ними мобильным оператором много лет реализуется политика предотвращения мобильного мошенничества.

В случае возникновения подозрительных/непредвиденных ситуаций абоненты могут в любое время обратиться за консультацией в службу поддержки клиентов ООО «Скай Мобайл» по телефонам 0611 (бесплатно с мобильных Beeline) и 0775580611 (бесплатно с городских телефонов), электронной почте answer@beeline.kg или через социальные сети: Facebook, Одноклассники, Twitter, ВКонтакте.