О! приглашает на серию эксклюзивных концертов популярной группы «Город 312»

«Обернись! Мне не встать без твоей руки…« — эти строчки популярной песни группы «Город 312» подпевал, наверное, каждый. У вас есть уникальная возможность сделать это на концертах в
Напомним, группа образовалась в Бишкеке в 2001 году и в своем названии несет упоминание о своем родном городе. Многие песни этой группы стали саундтреками к художественным фильмам. Группа за свою творческую карьеру неоднократно становилась обладателем таких музыкальных премий, как «Золотой граммофон» и «Песня года».
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Кроме выступлений группы «Город 312» слушателей ждут интересные конкурсы и сюрпризы, а также участие популярных артистов отечественной эстрады.
✓26 апреля в 18.00 — г.
✓28 апреля в 18.00 — г. Ош (стадион)
✓30 апреля в 18.00 — г. Бишкек (клуб Promzona).
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