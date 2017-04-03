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Бизнес

MegaCom: Получите детализацию счета на электронную почту

Контролировать свой мобильный счет можно не только путем проверки списка подключенных услуг и тарифных опций.

Воспользовавшись услугой «Детализация на e-mail» от MegaCom, получите на указанную электронную почту детальный отчет обо всех вызовах по вашему личному номеру.

Подробный электронный отчет содержит следующую информацию: когда и куда вы звонили, сколько отправили SMS, какой объем Мб использовали по мобильному Интернету. Для каждого вызова указана стоимость. По детализации можно определить корректность списывания денежных средств со счета.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо обратиться в ближайший Центр продаж и обслуживания компании. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность. Стоимость детализации составляет 25 сомов за 30 календарных дней. Отчет можно получить за последние 3 месяца (вне зависимости от модели телефонного аппарата и тарифного плана).

MegaCom является лидером по количеству удобных услуг, которые позволяют абонентам оптимизировать, контролировать свои расходы на мобильную связь и высокоскоростной Интернет. Подробную информацию о них вы сможете узнать на сайте компании и на официальных страницах в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и Одноклассники.
Ссылка: http://www.24.kg/biznes_info/48651/
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