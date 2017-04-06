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Бизнес

Площадь аэровокзального комплекса аэропорта «Ош» увеличилась на 2160 м²

Сегодня, 6 апреля 2017 года, состоялось официальное открытие расширенного аэровокзального комплекса международного аэропорт «Ош». В мероприятии принял участие премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.

Директор Ошского филиала ОАО «Международный аэропорт «Манас» Талант Ысаков рассказал о проделанной за год работе и провел экскурсию по аэропорту «Ош».

Как сообщил Т.Ысаков, в аэропорту «Ош» ежегодно увеличивается пассажиропоток по международным направлениям, в связи с этим возникают проблемы, связанные с ограничениями по пропускной способности действующего аэровокзала.

«Нехватка производственных и технологических мощностей, а именно стесненные условия в аэровокзале, создают ограничения и не позволяют аэропорту увеличивать количество рейсов. Возникла острая необходимость в расширении и модернизации аэровокзального комплекса в целях увеличения пропускной способности аэровокзала и создания комфортабельных условий для пассажиров и клиентов международного аэропорта «Ош». С учетом ограниченности старого здания АВК была предложена схема расширения аэровокзального комплекса», — сказал он.

Талант Ысаков отметил, что работы по расширению аэровокзального комплекса завершены и площадь аэровокзального комплекса увеличилась на 2160 м2 — с 5000 до 7160.

В прошлом году мы увеличили здание прилета пассажиров на 660 квадратных метров, также завершили реконструкцию второго этажа в зале вылета. А в этом году мы завершили работу по перепланировке международного сектора — разделение залов VIP и официальных делегаций. Это все плодотворно влияет на увеличение пропускной способности нового аэровокзального комплекса с 450 пассажиров в час до 600

Директор Ошского филиала ОАО «Международный аэропорт «Манас» Талант Ысаков

Т.Ысаков также сказал, что на этом останавливаться Ошский филиал ОАО «МАМ» не будет. В ближайших планах на 2017 год — завершение реконструкции аэропорта «Баткен», удлинение взлетно-посадочной полосы аэропорта «Ош» на 400 метров и реконструкция зала прилета и расширение АВК аэропорта «Ош».
Ссылка: http://www.24.kg/biznes_info/48965/
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