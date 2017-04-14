В Бишкеке будет работать новый автопарк такси с современными услугами

Впервые в Бишкеке запускается современная служба такси с собственным парком автомобилей марки Renault Logan 2017 года выпуска. Проект стал доступен нашим горожанам благодаря партнерству компаний «Намба такси», «Азиямоторс» и «Лизинговая компания Кыргызстан». В скором времени жители столицы смогут ощутить качественный сервис, соответствующий мировым стандартам.

Комфортабельные автомобили, брендированные в едином стиле, оснащенные GPS-таксометрами , терминалами для оплаты проезда банковскими картами, видеорегистраторами, — это лишь малая часть преимуществ новой службы.

Проект ориентирован на широкий круг потребителей — от самых маленьких пассажиров до крупных корпоративных клиентов.

Новая служба такси — находка для родителей, которым нужно гарантированно безопасно перевезти детей без сопровождения. Ведь теперь можно будет в онлайн-режиме отследить маршрут и скорость передвижения автомобиля. А для корпоративных клиентов созданы все условия для оптимизации собственных ресурсов. Отныне поездку можно будет запланировать по предварительному заказу с гарантированной своевременной подачей автомобиля. Встретить партнера в аэропорту с табличкой, оказать курьерскую услугу — все это можно поручить надежной компании. Немаловажным фактором для корпоративных клиентов является возможность получить полный пакет финансовых документов.

наличие wi-fi в салоне

в салоне качественный отбор водителей профессиональными психологами

ежедневный медицинский осмотр водителей

ежедневная проверка технического состояния автомобилей

страхование авто, жизни водителя и пассажиров.

Преимущества такси:

Отдельного внимания заслуживают партнеры компании «Намба такси» в данном проекте.

«Азиямоторс» — первый в Кыргызстане автоцентр полного цикла. Вот уже на протяжении 8 лет компания успешно поддерживает автомобильный бизнес на рынке Кыргызстана, осуществляя поставку новых автомобилей и оригинальных сертифицированных запасных частей, а также предоставляя качественное техническое и сервисное обслуживание. Ос ОО «Азиямоторс» является официальным дистрибьютором марки Renault — моделей нового автопарка такси. Новые комфортабельные автомобили Renault Logan стали отличным решением проблемы безопасности пассажироперевозок. Современный дизайн, комфорт и технологии Renault Logan оценили миллионы водителей. Популярность автомобиля Renault Logan растет благодаря преимуществам модели: стилю в интерьере, надежности и экономичности, выгодному соотношению цены и качества.

«Лизинговая компания Кыргызстан» на рынке страны с 2015 года, и это первая в стране лизинговая компания, предоставляющая уникальный продукт на финансовом рынке — ижара, лизинг по исламским принципам финансирования. Несмотря на небольшой период деятельности, продукт ижара очень популярен и занял свою нишу среди широкого круга потребителей. Компания всегда стремится участвовать в финансировании значимых проектов для горожан и населения страны в целом.

Вот такой союз «трех китов» создал проект современного такси, владельцы которого планируют предоставить комфорт передвижения горожан на такси за приемлемую плату. Соразмерность цены и качества нового проекта мы сможем наблюдать уже в самое ближайшее время.